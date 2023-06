Usa in controtendenza | la Corte Suprema limita i diritti Lgbt

(Di venerdì 30 giugno 2023) su Tg. La7.it - Una web designer cristiana americana si rifiuta di creare siti web per i matrimoni delle coppie gay, nonostante le leggi del Colorado vietino di discriminare la ...

Una web designer cristiana americana si rifiuta di creare siti web per i matrimoni delle coppie gay, nonostante le leggi del Colorado vietino di discriminare la comunità Lgbt e la Corte suprema le dà ...... partendo da ciò che sappiamo di Porsche negli, che per la Cavallina di Stoccarda è il secondo ... Porsche è andata in. Infatti la Casa tedesca ha appena fatto segnare un nuovo ...... nel primo viaggio dalla fine del suo governo (ottobre 22) negliin un discorso al ... Così la Banca centrale cinese ha abbassato, inglobale, i tassi di interesse. Ieri, il presidente ...

"Non faccio siti web per le nozze gay": la Corte suprema Usa dà ... TGLA7

Prima di parlare dell’IPC statunitense, è passato quasi in sordina il rilascio dell’Indice core armonizzato dei prezzi al consumo (HICP) nell’Eurozona, il quale è aumentato molto al di sotto delle ...Rumors dagli USA dicono che il pensionamento del SUV compatto Porsche Macan con motore a combustione sarà rimandato, come l'arrivo della Macan elettrica ...