Usa | Corte suprema | le università non possono valutare la razza per le ammissioni

Leggi su luce.lanazione

(Di venerdì 30 giugno 2023) Leamericane non potranno più usare lao l’etnia come fattore per ammettere gli studenti. Lo ha deciso laUsa in una causa contro due blasonati atenei, tra cui Harvard, infliggendo un altro duro colpo alle politiche liberali dopo l’abolizione della sentenza Roe vs Wade sull’aborto. Per il presidente Joe Biden e i dem è un attacco ai progressi verso la giustizia sociale, per Donald Trump e i repubblicani una vittoria del merito e dell’uguaglianza. Laa Washington, la spaccatura Spaccandosi 6 a 3, la maggioranza conservatrice dei giudici ha picconato un’eredità storica del movimento per i diritti civili degli anni Sessanta. Era la cosiddetta ‘azione affermativa’ (“affirmative action”) per ...