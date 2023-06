Usa 2024 | guai per la campagna di Ron DeSantis | avrebbe raccolto per anni finanziamenti illeciti

Leggi su open.online

(Di venerdì 30 giugno 2023)finanziari per il governatore della Florida, Ron. L’anti-Trump repubblicano, candidato per le presidenziali Usabeneficiato illegalmente dielargiti da una società per azioni con sede a Toronto, la ECN Capital Corporation, nelle campagne elettorali per diventare governatore della Florida. L’ex Pac (Political action committee, ndr) di De Santis, «Friends of Ron»,infatti ricevuto dalla società canadese nonché da una sua filiale statunitense più di 100 mila dollari dal 2018 al 2022. Secondo Open Secrets, gruppo di ricerca che si occupa di monitorare il denaro in politica, De Santistagliato tutti i rapporti con il comitato politico settimane prima di annunciare la sua candidatura per le ...