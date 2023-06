Università | Dottorato in Heritage Science | 85 posti coperti da borsa di studio

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 30 giugno 2023) L’Sapienza di Roma ha pubblicato il bando di concorso di ammissione aldi ricerca di interesse nazionale in. Ilin(PhD-HS) ha l’obiettivo di formare una nuova generazione di ricercatori e professionisti operanti nel settore del patrimonio culturale, in grado di collaborare e competere nei contesti delle più prestigiose iniziative europee e internazionali. Il percorso accademico si articola in 11 curricula interdisciplinari: dall’archeologia all’intelligenza artificiale, dalla storia dell’arte alla fisica applicata allodella materia, dalla museologia alle scienze ambientali. Il PhD-HS vede il coinvolgimento del Ministero della Cultura tramite il coordinamento della Direzione ...