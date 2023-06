Under 21 | Gentile | 'Nicolato ha dei santi in paradiso Vi dico io di chi è la colpa della crisi del calcio italiano'

Claudio, ex calciatore e campione del mondo, ha parlato degli Europei21 dell'Italia di Nicolato Claudio, ex ct dell'Italia U21, ha parlato a Libero. PAROLE - "Non ho nulla contro la persona ma Nicolato aveva già toppato un Europeo. Eppure è rimasto al suo ...'È rimasto tutto come ai miei tempi - chiosa- quando venni fatto fuori dopo che avevo guidato l'21 a vincere l'Europeo e a conquistare una storica medaglia alle Olimpiadi di Atene 2004.Perl'21 era una nazionale molto forte. "Prima dell'Europeo avevo pensato: con questi nomi l'21 è da primi posti. Ne resto convinto, era una nazionale molto forte". I limiti dell'...

Gentile: «Nicolato ha santi speciali in Paradiso: ha già toppato un ... IlNapolista

Conquered kingdoms, pogroms, blood libels, persecution, the Holocaust. It hasn’t always ended well.Gentile duro: «Nicolato raccomandato, il calcio italiano è malato». Le parole dell’ex Juventus Claudio Gentile, ex Juve ed ex CT dell’Italia U21, ha parlato così a Libero. PAROLE – «Non ho nulla contr ...