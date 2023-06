Under 21 | Claudio Gentile | “Nicolato ha dei santi in paradiso Il calcio azzurro è malato”

(Di venerdì 30 giugno 2023) “Non ho nulla contro la persona maaveva già toppato un Europeo. Eppure è rimasto al suo posto, pronto a fallire ancora”. Così, in un’intervista al quotidiano Libero, si toglie qualche sassolino dalla scarpa mentre giudica l’21 eliminata agli Europei di categoria. L’ex ct degli Azzurrini che nel 2004 vinsero gli Europei prosegue: “Avrà deispecialissimi in. Ai miei tempi le raccomandazioni valevano più dei meriti. Mi viene da pensare che dalle parti di via Allegri, a Roma, sia rimasto tutto uguale. Prima dell’Europeo avevo pensato: con questi nomi l’21 è da primi posti. Ne resto convinto, era una nazionale molto forte”. “Il flop dell’21 sottolinea quanto siail ...

L'ex commissario tecnico dell'Italia Under 21, Claudio Gentile, non le ha mandate a dire nel corso della sua intervista.La sconfitta per 1-0 contro la Norvegia ha sancito l’eliminazione della Nazionale Under 21 dall’Europeo. Un risultato scottante e davvero deludente, considerando la caratura del gruppo azzurro ed anch ...