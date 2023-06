Un venerdì piovoso apre un weekend di tempo incerto

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 30 giugno 2023) Nella giornata diuna saccatura atlantica proveniente dalla Francia porterà un peggioramento sulla nostra regione con rovesci erali, seguito da un calo termico. Tra questo week-end e l’inizio della prossima settimana ilè previsto in netto miglioramento, anche se non mancherà qualche episodio instabile sui rilievi. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo.30 giugno 2023Previsto: Per l’intera giornata su tutta la regione cielo nuvoloso o con nubi sparse. In mattinata possibilità di rovesci orali più probabili tra i rilievi Prealpini e la pianura centro-orientale mentre nel pomeriggio ed in serata fenomeni più probabili sulla bassa pianura occidentale.Temperature: Minime comprese tra ...