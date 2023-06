Un segreto degli hairstylist | Il grosso errore che fanno tutti quando asciugano i capelli - ti darà molti problemi in futuro

(Di venerdì 30 giugno 2023) Oggi Notiziesappiamo che il protettivo termico è essenziale per proteggere idal calorestrumenti di styling. Tuttavia, secondo un parrucchiere esperto,commettono unfondamentale nella sua applicazione. In un video su TikTok, Rachel Valentine rivela il modo corretto per applicare il protettivo termico sui, sottolineando l'importanza di coprire anche le ciocche più corte attorno alla linea dei. Scoprii suoi preziosi consigli per mantenere iforti e sani. Di cosa parliamo in questo articolo... L'più grandesi applica il protettivo termico è dimenticare la parte anteriore deiRachel Valentine dà ...

...scorsi giorni su una cerimonia a Tellaro non erano quindi del tutto sbagliate. Nel piccolo borgo in provincia di La Spezia non è stato celebrato il matrimonio , avvenuto inad Assisi , ...Sono alcuniospiti della ventesima edizione del Tuscia Film Fest attesa da venerdì 7 a sabato ...sarà a Viterbo lunedì 10 luglio - insieme ai due giovani protagonisti del film Samuelee ...... sono ildel successo di questa iniziativa a cui si può far seguire un aperitivo o una cena ... anche e soprattutto per chi è di Roma, è quella di andare a cena in unoalberghi più iconici ...

Cnn, Surovikin membro Vip segreto della Wagner, "assieme a 30 alti dirigenti e 007 russi" RaiNews

Annalisa Scarrone e il manager di Costa Crociere si sono sposati in gran segreto ad Assisi, contrariamente agli ultimi rumors.Dagli Stati Uniti arrivano due notizie clamorose per gli sviluppi del conflitto in Ucraina sul ‘campo di guerra’ e per il caos che si è creato a Mosca dopo il tentato golpe-rivolta degli uomini della ...