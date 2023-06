Un posto al sole | anticipazioni dal 3 al 7 luglio 2023

Leggi su fattidigossip

(Di venerdì 30 giugno 2023) Tutto è iniziato con l’incontro-scontro tra Eduardo e Alberto. Quest’ultimo ha messo in crisi Clara che si trova a dover scegliere cosa sia meglio per lei e per il proprio figlio. Nel frattempo, Lara deve fare i conti con l’emergenza Ida e Mariella, fomentata da Guido, comincia a sospettare che dietro Bufalotto Sensibile si nasconda proprio suo nipote, Castrese. Nonostante l’inquietudine per la faccenda di Ida, Lara cercherà di recuperare terreno con Roberto rispetto a Marina, mentre Giulia alimenterà involontariamente i sensi di colpa di Rosa. Nel mentre, Clara avrà un confronto con Alberto in cui chiarirà di non voler più frequentare Eduardo. Nonostante Mariella lo metta alle strette, Castrese cercherà di fugare i suoi dubbi sulla sua presunta relazione con Cerruti, ma forse per lui è arrivato il momento di dire la verità. Intanto, Rosa è in ansia per aver aiutato il fratello e ...