Un posto al sole | anticipazioni 30 giugno 2023 | la decisione di Roberto

(Di venerdì 30 giugno 2023)Ferri prenderà unaclamorosa nella puntata di Unalche andrà in onda venerdì 30. L'imprenditore, infatti, rivolgerà un accorato appello a Marina affinché non parta per Londra e rimanga a vivere a Palazzo Palladini. La Giordano sarà spiazzata dalle parole del marito, il quale le spiegherà di aver preso unaimportante, ossia andare via di casa per permettere a lei di rimanere a vivere lì per poter riflettere sul destino del loro matrimonio. Intanto, Lara dovrà fronteggiare l'emergenza nata con il ritorno di Ida a Napoli. La ragazza, infatti, dopo aver inizialmente concordato con la Martinelli di rinunciare al piccolo Tommaso e ritornare in Polonia, ha cambiato idea e sta rivendicando con forza il suo ruolo di madre. ...