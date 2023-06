Un nuovo studio svela come proteggersi dalla demenza | il segreto è andare in palestra da giovani

Leggi su oggi-notizie

(Di venerdì 30 giugno 2023) Oggi Notizie Sollevare pesi inpotrebbe proteggerti, suggerisce unorecente. Secondo i ricercatori, le persone con una maggiore massa muscolare avevano il 12% in meno di rischio di sviluppare la malattia in età avanzata. Lo, condotto su oltre un milione di persone, ha analizzato la relazione tra la composizione corporea e il cervello nel corso degli anni. Questi risultati potrebbero avere importanti implicazioni per la prevenzione della, ma sono necessari ulteriori studi per confermare tali conclusioni. Scopri di più sugli allenamenti con i pesi potrebbero aiutare a proteggerti. Di cosa parliamo in questo articolo... Sollevamento pesi inMassa ...