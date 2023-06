Un consorzio guidato da Mbda selezionato per il progetto francese Larinae

(Di venerdì 30 giugno 2023) L’Aid (Innovation Defence Lab), il laboratorioper l’innovazione nel settore della difesa, annuncia la selezione di undaper i progetti della callmira allo sviluppo rapido e congiunto di una munizione controllata da remoto, in grado di neutralizzare un bersaglio corazzato nel raggio di cinquanta chilometri. Dopo aver vinto il primo bando per ilColibri,ha consolidato la sua posizione nel campo delle munizioni comandate da remoto con la selezione del suo concetto Mutant, basato su un approccio “Minimum Viable Product” e focalizzato sui requisiti dell’utente. Ciò riafferma la scelta diper un approccio agile che soddisfi l’esigenza delle Forze Armate per una ...

L'AID (Innovation Defence Lab), il laboratorio francese per l'innovazione nel settore della difesa, ha annunciato la selezione di unda Mbda per i progetti della call 'Larinae' che mira allo sviluppo rapido e congiunto di una munizione controllata da remoto, in grado di neutralizzare un bersaglio corazzato nel ......di un lavoro che ha visto l'ufficio di gabinetto e il dipartimento regionale Agricolturada ... Saranno infatti i consorziati a eleggere, per ognie con mandato quadriennale, tre ......di un lavoro che ha visto l'ufficio di gabinetto e il dipartimento regionale Agricolturada ... Saranno infatti i consorziati a eleggere, per ognie con mandato quadriennale, tre ...

Un consorzio guidato da Mbda selezionato per il progetto francese ... Il Denaro

Il format che mescola eccellenze enogastronomiche locali, cultura e luoghi della storia del Veneto caratterizzerà anche i due ultimi appuntamenti del Festival "Sorsi d'Autore' 2023". (ANSA) ...Il progetto DOS Sicilia organizza due nuovi eventi per valorizzare i prodotti DOP siciliani: la Provola dei Nebrodi DOP e la Ciliegia dell'Etna DOP.