Umberto Tozzi a Castellana Grotte domenica Al via la serie di spettacoli estivi

...successo nelle precedenti edizioni e che ha ottenuto un contributo importante dal ministero (95 mila euro) vedrà le esibizioni di due grandi big della musica italiana ovvero Raf e. I ...Tra gli ospiti anche, Mario Biondi, Ron e Antonella Ruggiero Castellana Grotte Ba - 130 appuntamenti, t ra folklore e innovazione, tradizione e spettacolo, in tre mesi. Sono questi i ...... tante risate con Max Angioni domenica 18 giugno, le melodie scatenate dimartedì 20 giugno ed "Eleganzissima", lo show di Drusilla Foer, andato in scena il 22 giugno), Ferrara Summer ...

Castellana Grotte, domenica arriva Umberto Tozzi: il concerto Telebari

Noi usiamo i cookies e altre tecniche di tracciamento per migliorare la tua esperienza di navigazione nel nostro sito, per mostrarti contenuti personalizzati e annunci mirati, per analizzare il traffi ...MUSICA Uno dei grandi eventi di Piazze d’Estate 2023. Il concerto domenica 2 luglio 2023 in Largo Porta Grande ...