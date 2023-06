Ultime Notizie – tra i feriti anche un bambino

(Di venerdì 30 giugno 2023) Incidente oggi a Canazei, in provincia di Trento, dove un pulmino è uscito di strada e si è ribaltato. L’incidente è avvenuto questa mattina e stando alle prime informazioni ci sarebbero alcuni, tra cui un. Sul posto ci sono i soccorritori e la polizia locale. L’intervento è ancora in corso. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Un pulmino è uscito di strada poco dopo Canazei , mentre percorreva la SS242 che dalla valle di Fassa, in Trentino , porta in val Gardena, in Alto Adige . L' incidente si è verificato questa mattina ...Marcelo Brozovic ha detto 'sì' all'Al Nassr dopo un tira e molla che si sarebbe concluso ieri con l'accordo verbale tra il giocatore e il club arabo. Non c'è ancora nulla di ufficiale, ma oggi il ...Un pediluvio nell'acqua della fontana più famosa del mondo, passeggiate indisturbate nel cuore del monumento realizzato da Nicola Salvi, pic - nic abusivi tra marmi e travertino, rifiuti a terra ...

Guerra Ucraina Russia, le news. Wsj: "Usa valutano consegna missili a lungo raggio". LIVE Sky Tg24

Ante Rebic non rientra più nei piani del Milan. L'attaccante croato ha deluso con le sue ultime prestazioni, in più l'alto stipendio di 3,5 milioni ha fatto propendere ...Venerdì 30 giugno, con Marco Porta, insegnante di fisica del Liceo Balbo, Luca Pozzi ed Elisa Macellari autori della Graphic Novel che si addentra nei misteri della Gravità Quantistica a Loops ...