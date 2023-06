Ultime Notizie – temporali al Centro-Nord | sole al Sud

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 30 giugno 2023) Piogge,e grandine: è allerta meteo per ilItalia con il maltempo che torna su parte della penisola. Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, conferma infatti che una perturbazione atlantica, arrivata sull’Italia nelleore, sta portando piogge anche intense. Il maltempo è atteso per tutta la giornata di oggi al, mentre al Sud si vivrà un’altra giornata estiva, calda e serena, con picchi di 37-38°C in Sicilia. Un’Italia divisa in 2 con le piogge e iche investiranno il settentrione e le regioni centrali, tra Toscana, Umbria, Marche ed Abruzzo: fino alla tarda mattinata i fenomeni principali sono previsti su Alpi, Prealpi, Piemonte, Liguria e Toscana e localmente potranno essere intensi. Dal pomeriggio il ...