Ultime Notizie – “Soglia a 9 euro l’ora”

(Di venerdì 30 giugno 2023) Salario minimo, raggiunta l’intesa nell’opposizione per una proposta unica da depositare alla Camera nei prossimi giorni. “La necessità di un intervento a garanzia dell’adeguatezza delle retribuzioni dei lavoratori, in particolare di quelli in condizione di povertà anche per colpa dell’inflazione, è un elemento qualificante dei nostri programmi elettorali. Per questo abbiamo lavorato a una proposta unica che depositeremo alla Camera nei prossimi giorni”, annunciano in una nota congiunta la segretaria del Pd, Elly Schlein; il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte; il segretario di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni; Matteo Richetti, di Azione; il portavoce dipa Verde, Angelo Bonelli e il segretario di Piùpa Riccardo Magi. “Vogliamo infatti sottolineare con forza -si legge nel comunicato- la comune convinzione che è giunto il ...

Guerra Ucraina Russia, le news. Wsj: "Usa valutano consegna missili a lungo raggio". LIVE Sky Tg24

Indiana Jones saluta (forse) per l'ultima volta: la risposta sta in un dettaglio finale che non sveliamo. Eppure Harrison Ford, 81 anni, sembra non risentire del tempo che passa, della voglia di avven ...