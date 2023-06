Ultime Notizie – Siracusa | operaio muore sul lavoro durante operazione di scarico

(Di venerdì 30 giugno 2023) Incidente mortale sulnelno. Undi 59 anni, originario di Catania, ha perso la vita dentro un’azienda di Augusta, nella zona industriale della provincia aretusea. La Procura diha aperto un’inchiesta.Sembrerebbe che l’uomo fosse impegnato in unadi carico edi sabbia e sembra si trovasse su un mezzo. Per cause che sono al vaglio dei carabinieri, che conducono le indagini, avrebbe perso l’equilibrio per poi finire a terra. L’impatto è stato violento, pare che abbia sbattuto la testa, provocandogli delle lesioni gravi che lo hanno condotto alla morte. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Napoli - Furto in casa di Piotr Zielinski , indagano i carabinieri: rubati contanti e anche magliette da collezione. Già preso di mira in passato, i carabinieri poche ore fa sono ...Clamoroso colpo di scena nella trattativa tra Inter e Al Nassr per il passaggio di Marcelo Brozovic in Arabia Saudita . Dopo aver eliminato anche gli ultimi dubbi del centrocampista croato, alzando l'...Un braccio di ferro che va avanti da mesi e che oggi potrebbe dare un primo responso. Ma non necessariamente l'ultimo o quello definitivo. La data del 30 giugno è importante nel mondo del calcio: è la ...

Guerra Ucraina Russia, le news. Wsj: "Usa valutano consegna missili a lungo raggio". LIVE Sky Tg24

“Le dichiarazioni rilasciate negli ultimi giorni dai sindacati Anaao Assomed e Cimo in merito alla trattativa per il rinnovo del contratto dei medici, veterinari e dirigenti sanitari sono tutt’altro c ...Stasera in TV, Venerdì 30 Giugno 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canal ...