Ultime Notizie – “Schlein ci ha ridotto alla fame elettorale”

(Di venerdì 30 giugno 2023) Siamo “ridotti”. E’ quanto ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, commentando ironicamente nel corso di una diretta Facebook i risultati delle elezioni regionali in Molise. “Qualche giorno fa c’è stata una tornatain Molise, che ha registrato un altro, ennesimo, travolgente successo del centrosinistra e del famoso campo largo. Un successo travolgente”. “Io direi ai dirigenti attuali del Partito democratico di mettersi comodi – ha aggiunto De Luca – perché c‘è sempre un altro 10% di voti residui da perdere. D’altra parte la segretaria in carica ha avvertito tutti che la rivoluzione non è un pranzo di gala. Nessuno si aspettava pranzi di gala per la verità, ma almeno un tramezzino, un mezzo spuntino“. “Mettetevi comodi, c’è ...

Un orrore indicibile. L'omicidio di Michelle Causo, la 17enne trovata senza vita in un carrello della spesa lasciato accanto ai cassonetti, nel quartiere romano di Primavalle , ha sconvolto la città. ...Marcelo Brozovic non ha ancora detto 'sì' all'Al Nassr. Dall'eventuale cessione del croato - al momento in forte dubbio - l'Inter intascherebbe 23 milioni di euro, cifra che sarà utilizzata per ...Le condizioni di salute di Dorita Delle Donne che combatte da mesi contro il cancro sono preoccupanti. E servono nuovi fondi per nuove terapie. L'appello sui social, è della compagna Ester Ferraiolo ...

Ucraina, ultime notizie. Purghe di Putin: giallo Surovkin, la Wagner non combatterà più in Ucraina. ... Il Sole 24 ORE

F1 GP Austria qualifiche - Battaglia sul filo dei millesimi tra Max Verstappen e Charles Leclerc al termine della sessione di qualifica valida per il Gran Premio d'Austria, decimo appuntamento del mon ...Dopo aver appreso il tabellone della Coppa Italia per l'edizione 2023/24, nella giornata odierna la Lega Serie A ha ufficializzato le date della prossima stagione ...