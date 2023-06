Ultime Notizie Roma del 30-06-2023 ore 16 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 30 giugno 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione nel studio Giuliano Ferrigno nuovamente Ester in apertura gli Stati Uniti stanno valutando la consegna al Ucraina di un sistema missilistico a lungo raggio hanno riferito funzionare mi richiami di europei album Street Journal questo sistema di difesa una gittata fino a 300 kg se può essere in grado di colpire molto dietro le linee del fronte anche in territorio Russo finora il presidente americano Joe biden non ha ancora firmato il trasferimento Anche perché alcuni funzionari statunitensi temono che lui la posso usarlo per colpire il territorio Russo e quindi intensificare il conflitto i missili consentirebbero alle porte di case di colpire i nodi russi per la logistica e comando e il controllo ben oltre le linee del fronte la lunga gittata dei missili costringerebbe probabilmente la Russia a ritirare i ...