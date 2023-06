Ultime Notizie Roma del 30-06-2023 ore 15 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 30 giugno 2023)dailynews radiogiornale venerdì 30 giugno Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giulia Ferrigno S Servizi di intelligence ucraini i russi stanno gradualmente Riducendo il numero di addetti alla centrale nucleare di zaporizzja da loro è occupata ed entro il 5 luglio anche i tecnici dell’ente per l’energia nucleare russa che gestisce gli impianti a quindi ucraini che hanno firmato un contratto con essa è stato consigliato di lasciare Secondo chi è per la centrale atomica terminata in precedenza dai russi secondo gli ultimi dati di gente di occupazione sta gradualmente lasciando il territorio dell’ impianto nucleare Russo è stato intanto incaricato di liquidare il leader della Wagner frigo dopo il fallito ammutinamento dello scorso fine settimana o sezione il Capo dell’intelligence militare Ucraina istruzioni ti valutano un invio a chi è Fede inizi del lunga ...