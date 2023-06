Ultime Notizie Roma del 30-06-2023 ore 09 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 30 giugno 2023)dailynews radiogiornale venerdì 30 giugno Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco in studio è stata un’altra notte di guerriglia in Francia la terza notte di cortei saccheggi e scontri tra manifestanti e polizia nelle grandi periferie di Parigi e in tante altre città al momento solo un dato ufficiale rende la dimensione della rivolta della bandiera di 421 ore stati comunicati dalle autorità un bilancio che potrebbe salire ancora non è il 27 la lunga discussione che si è protratta fino alle 1:15 circa di notte ben Al di là del previsto per adottare il paragrafo delle conclusioni dedicate all’immigrazione durante la discussione serale del primo giorno del Consiglio Europeo si è registrato Infatti L’opposizione di Ungheria nei confronti dell’ accordo sul patto siglato dai ministri dell’interno 8 giugno al quale le conclusioni facevano implicito ...