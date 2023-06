Ultime Notizie – “Questioni poste da Italia sono realtà”

(Di venerdì 30 giugno 2023) “molto soddisfatta dei risultati di questo Consiglio europeo”. E’ quanto ha detto la premier Giorgia Meloni al termine del summit, sottolineando come “lecentrali che l’ha posto in questi mesi” siano “oggi una: parlo di immigrazione e di concentrare l’attenzione europea sulla dimensione esterna, questione che era impensabile fino a qualche mese fa e che oggi è sostanzialmente condivisa da tutti”. “Nondelusa dall’atteggiamento di Polonia e Ungheria. Nonmai delusa da chi difende i propri interessi nazionali” aggiunge a proposito della battaglia condotta da Varsavia e Budapest contro la solidarietà obbligatoria. La scelta di Polonia e Ungheria non riguarda quella che è la mia priorità in tema di immigrazione, cioè la dimensione esterna, riguarda ...

A dirlo è stato il capo dell'intelligence militare ucraina Budanov. 'Sappiamo che i servizi hanno ricevuto l'incarico. Riusciranno a farlo Vedremo con il tempo...'Gli Usa avrebbero preso in ...Secondo lenovità, Madonna è ancora ricoverata in ospedale, ma sarebbe 'fuori pericolo' . Il ... dopo queste giornate di grande apprensione, cone rumors che circolavano e che poi hanno ...Ne ha parlato vai Twitter il giornalista de Il Roma, Giovanni Scotto : CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle

Guerra Ucraina Russia, le news. Wsj: "Usa valutano consegna missili a lungo raggio". LIVE Sky Tg24

Premier Giorgia Meloni on Friday dismissed suggestions that the situation has worsened on approval of the long-delayed payment of the third tranche of funding for Italy's massive post-Covid National R ...Abbiamo incontrato il gran capo del Biscione alla Le Mans Classic e ci ha spiegato come vede declinata la sportività del marchio sui modelli futuri a batteria. Che avranno un focus speciale sulla guid ...