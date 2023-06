Ultime Notizie – ora nuovi passi da compiere

(Di venerdì 30 giugno 2023) “Nei giorni 28–30” giugno “il card. Matteo Zuppi, inviato del Santo Padre, ha effettuato una visita a Mosca finalizzata all’individuazione di iniziative umanitarie che possano aprire percorsi per il raggiungimento della pace. I risultati della visita saranno portati alla conoscenza del Santo Padre, in vista di ulteriorida, sia a livello umanitario che nella ricerca di percorsi per la pace“. Lo afferma il Vaticano al termine della seconda tappa della missione dell’inviato del Papa a Mosca. “Nei tre giorni, – ricorda la Santa Sede – Zuppi ha incontrato Yuri Ushakov, assistente del Presidente della Federazione Russa per gli affari di politica estera, e Maria Lvova-Belova, commissario presso il Presidente della Federazione Russa per i diritti del bambino. Nel corso dei colloqui, è stato fortemente sottolineato l’aspetto umanitario ...

