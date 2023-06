Ultime Notizie – Motonautica | El Diablo vince Gara 1 nel Mondiale UIM V2 a Rodi Garganico

(Di venerdì 30 giugno 2023) Giornata d’esordio per il Campionato del Mondo UIM di Off Shore a. In1 del CampionatoUIM Class V2 si è imposto Eldel duo maltese Clive Butler e Sammy Grima, che ha concluso i 12 giri in 42’ e 37’’. In seconda posizione l’imbarcazione Waisnot di Aaron Ciantar e Rhys Grima anch’essa battente bandiera maltese, in terza posizione gli inglesi di Remax con Sam Howes e Michael Xuarem. A punti i francesi Domenique e Jean Luc Martini, che hanno concluso in quarta posizione. La prima discesa in acqua ha visto un repentino cambio di condizioni meteo, che hanno reso molto impegnativo il completamento dei 12 giri. Il peggioramento, con onde alte, ha portato il Direttore diMarcello Zanardi a rinviare la 1a manche dei catamarani della categoria 3D a ...

Stando a quanto riportato tempo fa dal leaker Mishaal Rahman, il codice delleversioni beta di Android 14 comprende effettivamente il supporto per la Alternate Mode delle porte USB - C , che ...Nelle10 partite giocate da entrambe in tutte le competizioni c'è totale equilibrio in tal ... Leggi i commenti Scommesse: tutte le30 giugno - 17:10Drammatiche poi le storie di cronaca delleore con protagonisti adolescenti. Quanto e come ... Per ricevere le nostrein tempo reale , unisciti gratis al canale Telegram di Radio Alfa . ...

Ucraina-Russia, le notizie di oggi | «007 russi incaricati di uccidere Prigozhin». Zelensky: «Putin ora è più... Corriere della Sera

e quella del presidente Vladimir Putin non risente in nulla degli ultimi avvenimenti, rimanendo oltre l'80%, anche il generale Giorgio Battisti, primo comandante del contingente italiano della ...La situazione attuale tra Onana, l’Inter e l’offerta proposta in casa Manchester United. I nerazzurri pronti a scendere a compromessi Secondo quanto riportato dal Corriere… Leggi ...