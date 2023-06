Ultime Notizie – Migranti | le ipotesi sul tavolo del vertice Ue per superare l’impasse

(Di venerdì 30 giugno 2023) Sul tema deii 27 capi di Stato e di Governo riuniti a Bruxelles nel Consiglio Europeo, potrebbero decidere di pubblicare dichiarazioni del presidente Charles Michel sulla materia. E’ una delle opzioni sul, si apprende da fonti Ue, perimposto da Polonia e Ungheria, che ieri notte hanno bloccato le conclusioni del Consiglio Europeo per la dichiarata opposizione alla solidarietà obbligatoria votata a maggioranza qualificata a Lussemburgo, nel Consiglio Affari Interni che ha fissato la posizione negoziale sul regolamento in materia di gestione delle migrazioni e dell’asilo. Le trattative comunque continuano e non è detto che sia la soluzione che prevarrà, dato che ci sono “opzioni migliori” sul. In agenda oggi ci sono anche Cina, economia e relazioni esterne. ...

Il nostro girone si incrocia con quello della Serbia: ledue volte con loro ci hanno fatto ... Leggi i commenti Nba: tutte le30 giugno - 12:41"Non doversi procedere per morte dell'imputato". Si è chiuso così per la morte di Silvio Berlusconi avvenuta il 12 giugno scorso, e quando ormai era giunto allebattute, il processo Escort in corso a Bari, nel quale l'ex premier era imputato per induzione a mentire perchè secondo l'accusa aveva pagato le bugie dette dall'imprenditore barese Giampaolo ......verità sulla sorte di alcune fra le più autorevoli figure di cui da tempo non si hanno. In ... ma nessuna di queste si è mai rivelata attendibile; letracce portano a Raqqa, ex roccaforte ...

Guerra Ucraina Russia, le news. Wsj: "Usa valutano consegna missili a lungo raggio". LIVE Sky Tg24

La Corte d'appello di Caltanissetta, confermando la sentenza di primo grado, ha condannato il ministero della Salute al pagamento di un risarcimento danni di 850mila euro a una donna morta a 50 anni p ...La startup ideatrice di un rivoluzionario sistema che porta la domotica a un nuovo livello, si aggiudica il primo premio della competizione ideata da Enegan in collaborazione con Italian Angels for Gr ...