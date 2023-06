Ultime Notizie – “Italia Team ai Giochi Europei ha frantumato record | Coni un riferimento”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 30 giugno 2023) “Questisi inseriscono in un contesto mai visto prima, non inquadrabili con Minsk e Baku, con le qualificazioni olimpico e un programma fitto. Tanti ragazzi in lizza per carte olimpiche, e glia squadre incastonati nel programma. I numeri sono tutti a nostro favore, sono numeri considerevoli, credo ci sia una normalità nella straordinarietà. Le federazioni, il, l’hanno ancora una voltail, sta succedendo daiestivi, quelli invernali, gli Eyof e idel Mediterraneo. Se vogliamo leggere i numeri non penso ci sia un settore più in salute dello sport olimpico e di alto livello”. Lo ha detto Carlo Mornati, segretario generale del, ...