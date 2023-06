Ultime Notizie – ITalert | oggi primo test in Sardegna | il messaggio alle 12

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 30 giugno 2023), nuovo30 giugno inper il sistema di allarme pubblico nazionale in fase di sperimentazione. Gli abitanti dell’isola, spiega la Protezione civile,12.00 riceveranno undi prova. Il sistema di cui si sta dotando l’Italia per l’informazione diretta alla popolazione in caso di gravi emergenze imminenti o in corso, una volta operativo consentirà di raggiungere chiunque si trovi nella zona interessata dall’emergenza o dall’evento calamitoso, purché abbia il telefono acceso e connesso alla rete di telefonia mobile, fornendo informazioni sulla situazione di pericolo reale o potenziale. Il 28 giugno scorso effettuato ilin Toscana. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione