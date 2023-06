Ultime Notizie – Cuadrado lascia la Juve | il saluto del club

Queste leparole che Michelle avrebbe rivolto a suo nonno Elio, prima di uscire di casa. "Mi auguro una sola cosa, che la giustizia faccia il suo dovere", dice con le lacrime e la voce rotta. "...Questa mattina nell'ospedale Cardarelli è deceduto a causa delle ferite riportate Giuseppe Zizzi , classe 1947, aggredito lo scorso 20 gennaio davanti a un bar di Pianura a via Comunale Napoli 120 da ...Sono stati conferiti, dalla Procura di Napoli , gli incarichi ai consulenti che si occuperanno degli esami autoptici sulle salme di Fulvio Filace e di Maria Vittoria Prati , rispettivamente 25 e 66 ...

Ucraina, ultime notizie. Purghe di Putin: giallo Surovkin, la Wagner non combatterà più in Ucraina. ... Il Sole 24 ORE

È morto a 89 anni Alan Arkin, uno dei più grandi attori americani degli ultimi sessant’anni, cresciuto nell’epoca d’oro che vide la nascita del New American Cinema e il passaggio dall’egemonia degli ...No, non è uno scherzo e nemmeno una pubblicità nascosta nel dark web o nei siti internet di dubbia provenienza. Mentre le squadre di soccorso lavorano per recuperare i pezzi ...