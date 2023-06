Ultime Notizie – Brasile | ex presidente Bolsonaro dichiarato ineleggibile per 8 anni

(Di venerdì 30 giugno 2023) L’exbrasiliano, Jair, è statofino al 2030 per abuso di potere in relazione ad alcune dichiarazioni fatte sulla regolarità del sistema di voto delprima delle elezioni dello scorso anno. I sette giudici del Tribunale superiore elettorale a Brasilia hanno votato a maggioranza per bandire dagli incarichi politici l’exper otto. Ciò significa chenon potrà candidarsi alle prossime elezioni presidenziali, ma eventualmente a quelle del 2030, quando avrà 75. I giudici hanno sostenuto che l’exha abusato del suo potere quando ha convocato gli ambasciatori nella sua residenza l’anno scorso e ha fatto affermazioni infondate ...

Queste leparole che Michelle avrebbe rivolto a suo nonno Elio, prima di uscire di casa. "Mi auguro una sola cosa, che la giustizia faccia il suo dovere", dice con le lacrime e la voce rotta. "...2023 - 06 - 30 18:52:02 Sparatoria a Chisinau: a sparare forse è un mercenario della Wagner L'uomo che ha aperto il fuoco all'aeroporto di Chisinau uccidendo due persone sarebbe un cittadino russo, un ...

Il giovane tecnico italiano, 34 anni, ha infatti firmato un contratto per i prossimi due anni con il club francese. Negli ultimi due anni Farioli è stato in Turchia sulle panchine di Fatih Karagümrük ...Samuel Umtiti non è più un giocatore del Barcellona. Il difensore francese, che ha giocato l'ultima stagione in prestito a Lecce, ha rescisso il suo contratto che lo legava al club catalano fino alla ...