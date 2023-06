Ultime Notizie – “Attesa per nuove proposte dal Papa”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 30 giugno 2023) Il Consigliere per la politica estera del Cremlino, Yuri Ushakov, ha reso noto di aver nuovamente incontrato l’inviato delper la crisi in Ucraina, il cardinale Matteo Zuppi, per discutere e riassumere con lui i risultati della sua visita a Mosca. “Il cardinale ed io ci siamo nuovamente incontrati oggi per riassumere i risultati” della missione, dopo il suo incontro con il Patriarca di Mosca e di tutte le Russie Kirill e la Garante per i diritti dei bambini, Maria Llovo-Belova. Riunioni che Ushakov ha definito “molto utili”. In particolare, con Lvova-Belova, sono state discusse questioni “specifiche”, nonché il tema delle relazioni fra il Vaticano con il Patriarca. “Oggi abbiamo concordato che il Cardinale riferirà personalmente aFrancesco le sue impressioni sui negoziati di Mosca e che, se ci saranno altre, ...