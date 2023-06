UFFICIALE – Inter saluta Skriniar | «6 stagioni ricche di vittorie e soddisfazioni»

, Brozovic saluta e va a giocare con Ronaldo: e ora i nerazzurri prenotano Frattesi Calciomercato, ultime notizie oggi:il rinnovo di Rabiot con la Juve. Roma, accordo con il Sassuolo ...L'saluta ufficialmente il suo responsabile del settore giovanile Roberto Samaden dopo 33 anni in nerazzurro L'saluta ufficialmente il suo responsabile del settore giovanile Roberto Samaden dopo 33 anni in nerazzurro. La nota del club: "Dopo 33 anni, si conclude la carriera di Roberto Samaden in ...Non c'è ancora nulla di, ma oggi il centrocampista dell'dovrebbe sottoporsi a visite mediche e in contemporanea i nerazzurri ricevere i documenti ufficiali da firmare per convalidare ...

Inter, UFFICIALE: addio a Roberto Samaden, lascia il settore giovanile dopo 33 anni Calciomercato.com

Tra sabato e domenica, l’Inter si attende un’offerta ufficiale per il portiere da parte dello United. A quel punto, in caso di cessione, i nerazzurri enterebbero di prepotenza nel mercato alla ricerca ...L'Inter ufficializza l'addio di Milan Skriniar, arrivato alla scadenza del suo contratto: "Sei stagioni ricche di vittorie e soddisfazioni: ...