Ufficiale | Giuntoli addio al Napoli | Il commento di Spalletti è da applausi

(Di venerdì 30 giugno 2023) Cristianolascia il ruolo di direttore sportivo del. L’ex allenatore Lucianocommenta l’con parole toccanti. NOTIZIE CALCIO. Cristianonon è più il direttore sportivo del. La notizia è stata confermata da un comunicatodella SSC, mettendo fine a un lungo periodo di incertezza. Dopo un tira e molla con il presidente Aurelio De Laurentiis, è stato raggiunto un accordo per interrompere il rapporto tra ilprima della scadenza naturale del contratto, prevista per il 2024.non era presente a Rimini per l’aperturadella sessione estiva di calciomercato a causa della ...

Così Cristianointerviene in collegamento al talk 'Colpi da maestro', organizzato al Grand Hotel di Rimini per l'aperturadella sessione estiva del calciomercato. Assente in ...'Calendario il 5 luglio'la risoluzione Il direttore sportivo del club azzurro ha avuto un lungo colloquio con De Laurentiis e i due hanno concordato la fine anticipata di un anno ......azzurri Cristiano, a un passo dalla , sarebbe dovuto essere presente a Rimini per prendere parte al talk "Colpi da maestro" organizzato al Grand Hotel di Rimini per l'apertura...

Napoli, ufficiale l'addio di Giuntoli: il comunicato Corriere dello Sport

Raffaele Auriemma, giornalista televisivo e conduttore radiofonico, ha commentato l'addio ufficiale del direttore sportivo Cristiano Giuntoli al Napoli (aveva un contratto valido fino al trenta giugno ...Dopo lo Scudetto vinto, in casa Napoli è vera rivoluzione. Dopo l'addio di Luciano Spalletti, anche il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha fatto le ...