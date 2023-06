Ufficiale | Cristiano Giuntoli lascia il Napoli | via libera per l’accordo con la Juventus

(Di venerdì 30 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLe strade died ilcalcio si sono ufficialmente divise. Dopo 9 anni, il direttore sportivola compagine partenopea e va, molto presumibilmente, ad accasarsi alla. La notizia era nell’aria già prima della conclusione della trionfale stagione azzurra, poi col passare delle settimane si sono avute conferme, anche in virtù del fatto che DeLa ha scelto il nuovo allenatore senza consultare il suo ormai ex direttore sportivo. Restano da capire le modalità, probabile che laabbia dovuto sborsare una cifra di indennizzo per sbloccare il suo nuovo direttore. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

