Laha punito l'allenatore con una lunga squalifica di quattro giornate da scontare nella prossima edizione dell'Europa League (piùal club giallorosso, divieto di trasferta per i tifosi e ...La Roma sceglie la via del silenzio, Mourinho no. A poco più di ventiquattr'ore dalle pesantissime decisioni dellain merito al tecnico giallorosso e al club stesso, con squalifiche e, lo Special One affronta la massima istituzione calcistica europea a muso duro , scrive Lorenzo Pes su Il Tempo . Il ...Le decisioni dell'che hanno colpito duramente i tifosi e Mourinho suonano come l'ennesimo ...trofeo europeo con il silenzio delle istituzioni calcistiche - oggi sono arrivate squalifiche e...

UEFA, multe in arrivo per Milan e Inter: colpa dell'Euroderby Calciomercato.com

La Juventus non giocherà la Conference League: arriva la stangata dalla UEFA, sanzione severa contro i bianconeri.Le squadre di Serie A sono ancora nel mirino della UEFA con le possibili sanzioni in arrivo a causa del Fair Play Finanziario.