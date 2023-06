Uefa | Inter e Milan multate dopo l' euroderby di Champions League | i motivi

NYON (SVIZZERA) - L' Organo di Controllo, Etica e Disciplina dellaha multatoe Milan per il comportamento dei propri tifosi nel corso delle due semifinali (disputatesi il 10 e il 16 maggio ) dell' Euroderby di Champions League . Ai nerazzurri è stata ...Multa di 30.000 euro al Porto per la gara di ritorno degli ottavi di Champions League contro l'. Lo hanno stabilito gli organi disciplinari dellarichiamando gli articoli 16(1), ordine e sicurezza durante le partite delle competizioni, 15.01, assegnazione dei biglietti, e 17.02 ,...Commenta per primoe Milan sono state multate dall'Organo di controllo, etica e disciplina dell', che si è riunito quest'oggi per deliberare sanzioni legate alla fase finale dell'ultima Champions League . Nel ...

Calcio e Finanza - Premi Champions, domani i pagamenti UEFA: all'Inter 21,8 milioni di euro in questo... Fcinternews.it

L'Euroderby tra Inter e Milan ha portato a dei risultati eccezionali su vari aspetti, ma anche a note negative: la decisione della UEFA.L'Uefa, tramite l’Organo di Controllo, Etica e Disciplina, ha comminato multe da 41.000 euro per l'Inter e 28.000 euro per il Milan per il ...