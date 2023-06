Ue niente accordo sui migranti | veto di Polonia e Ungheria che bocciano la ‘solidarietà obbligatoria’

"Il suo debriefing - riferisce una fonte Ue - è stato molto breve: ha detto 'ho tentato di raggiungere un, ma non c'è. L'unica opzione è quella indicata, adottare conclusioni della ...La loro posizione non riguarda la dimensione esterna che è la priorità italiana ed è l'unione modo per affrontare la migrazione mettendo d'tutti'. Lo ha detto il premier Giorgia Meloni in un ...Sulle conclusioni, quindi, una 27 non sembra essere stato raggiunto. Poi i temi economici. A quasi un anno dall'avvio del ciclo di rialzi dei tassi più rapido della storia, l'Eurozona fa i ...

Consiglio Ue, niente accordo sui migranti. Mediazione Meloni su ...

Al Consiglio europeo i leader di Polonia e Ungheria, Mateusz Morawiecki e Viktor Orbàn, hanno contestato il nuovo Patto sull’immigrazione. La ...Niente accordo sui migranti al Consiglio europeo. Il summit a Bruxelles tra i capi di Stato dei 27 Paesi membri si è chiuso senza adottare le conclusioni ...