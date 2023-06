(Di venerdì 30 giugno 2023) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “L’Italia ha avuto un ruolo da protagonista e credo che chiunque abbia seguito il Consiglio potrà confermarlo. Sono soddisfatta del lavoro fatto”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia, al termine del Consiglio europeo caratterizzato da un mancato accordo sul tema migranti a causa dell’opposizione di Polonia e Ungheria. “Io non sonodall’atteggiamento di Polonia e Ungheria, io non sono maida chii propri. Con Polonia e Ungheria ho un ottimo rapporto, ho tentato una mediazione e fino all’ultimo continuiamo a lavorarci. Sarò a Varsavia mercoledì, è un lavoro da continuare a fare. La questione che loro pongono non è peregrina, sono le due nazioni che in Ue si stanno più occupando dei profughi ucraini, ...

"Ora continueremo a lavorare" con questi due Paesi Lo ha detto la premier Giorgiaal termine del Consiglio Ue. Polonia e Ungheria "Non sono delusada chi difende i propri interessi ...Perché Giorgiacontinua ad attaccare Paolo Gentiloni e non altri Perché la Presidente del Consiglio ha ... Non crede infatti di essere così forte sulle preferenze non avendoavuto una forte ...15.55:"Polonia e Ungheria Non delusa" Lo stop di Polonia e Ungheria sul tema migranti "Non sonodelusa da chi difende i propri interessi nazionali. La loro posizione non riguarda la dimensione ...

Ue, Meloni “Mai delusa da chi difende interessi nazionali” - Ildenaro.it Il Denaro

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “L’Italia ha avuto un ruolo da protagonista e credo che chiunque abbia seguito il Consiglio potrà confermarlo. Sono soddisfatta del lavoro fatto”. Così il presidente d ...Il Consiglio Europeo non ha adottato le conclusioni sulla migrazioni. La Meloni ha mediato con Ungheria e Polonia ma senza successo ...