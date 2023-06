Ucraina | Zuppi | Il Papa non si rassegna e fa di tutto per la pace

... ma nulla di fatto in concreto, la missione di pace a Mosca del cardinalevoluta dal Papa per fermare la guerra tra Russia e, è stata colta con freddezza dal Cremlino.ha ...... il cardinale, ma non mi pare che i russi gli abbiano date molte assicurazioni sulla possibilità di avviare un dialogo di pace con l''. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Antonio ...'Non ci sono le condizioni per risolvere la situazione inattraverso mezzi politici e diplomatici e quindi la Russia continuerà la sua operazione ...ottenuto dal cardinale Matteo Maria, ...

Ucraina, il Cremlino gela il cardinale Zuppi: 'Nessun accordo' Agenzia ANSA

Mosca, 30 giu. (askanews) - Contatti, timide aperture, ma nulla di fatto in concreto, la missione di pace a Mosca del cardinale Zuppi voluta dal ...Il Presidente della Cei lavora per il ritorno dei bimbi ucraini che la Russia è accusata di avere deportato Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e ...