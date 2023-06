Ucraina | Lavrov | “Bambini evacuati in Russia possono tornare dai genitori”

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 30 giugno 2023) L'annuncio del ministro degli Esteri russo all'indomani della visita del cardinale Zuppi che aveva come punto di partenza della missione di pace proprio la restituzione deiucraini I” dalle zone dell’occupate dalle forze russedai, se lo richiedono, ha dichiarato il ministro degi Esteri russo, Sergei, all’indomani della missione dell’inviato del Papa, Matteo Zuppi a Mosca proprio per discutere di questo tema, come punto di partenza per accordi fra Mosca e Kiev. “Siamo molto preoccupati per la sorte deiche si trovano in zone di conflitto. E’ noto l’elenco deiche ora si trovano in territorio russo, nessuno nasconde i loro nomi, nessuno ...