Ucraina | il Papa valuta ulteriori passi per la pace dopo la missione di Zuppi a Mosca

Tuto per la pace anche se il sentiero è strettissimo: dopo la visita del cardinal Zuppi a Mosca, che ha registrato un "fruttuoso" colloquio con il Metropolita Kirill, ildeciderà "ulteriori passi da compiere, sia a livello umanitario che nella ricerca di percorsi per la pace". Lo fa sapere la Santa Sede in un comunicato. "Nei giorni 28 - 30 corrente mese, S. Em.... "Putin sarà informato sull'esito dei colloqui" Il Consigliere per la politica estera del Cremlino, Yuri Ushakov, ha reso noto di aver nuovamente incontrato l'inviato delper la crisi in,...Il Vaticano, ha aggiunto, ha mostrato la volontà di depoliticizzare la soluzione dei problemi umanitari legati al conflitto in. "Sosteniamo questa intenzione del", ha concluso il ...

Il Consigliere per la politica estera del Cremlino, Yuri Ushakov, ha reso noto di aver nuovamente incontrato l'inviato del Papa per la crisi in Ucraina, il cardinale Matteo Zuppi, per discutere e ...Tra il cardinale Matteo Zuppi il Cremlino c'è stato uno "scambio di vedute utile per entrambe le parti", ma "non è stata avanzata alcuna idea specifica".