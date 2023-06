Ucraina | il Papa | “Cristiani uniti per la pace | le guerre sono solo dei disastri totali”

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 30 giugno 2023) Città del Vaticano – Nel quadro del tradizionale scambio di Delegazioni per le rispettive feste dei Santi Patroni – il 29 giugno a Roma per la celebrazione dei Santi Pietro e Paolo e il 30 novembre a Istanbul per la celebrazione di Sant’Andrea – il 27 giugno è giunta a Roma la Delegazione del Patriarcato ecumenico, guidata dal Metropolita di Pisidia Job, copresidente della Commissione mista internazionale per il Dialogo teologico tra la Chiesa cattolica e la Chiesa ortodossa. Lo hanno accompagnato il Vescovo di Nazianzus Athenagoras ed il Diacono patriarcale Kallinikos Chasapis. Ieri la Delegazione del Patriarcato ecumenico ha assistito alla solenne celebrazione eucaristica presieduta dal Santo Padre (leggi qui) ed ha incontrato il Dicastero per la Promozione dell’Unità deiper le consuete conversazioni; oggi è stata ricevuta in udienza da ...