Ucraina | Fratoianni | ' Tutti rifiutano la soluzione diplomatica | ma dobbiamo insistere'

(Di venerdì 30 giugno 2023) A margine del convegno "Guerra o Pace" in corso al Senato e promosso dal Coordinamento per la Democrazia Costituzionale, il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola, è tornato a ...

Oggi leggiamo del possibile invio dei missili a lungo raggio da parte degli Stati Uniti in. Ogni giorno - ha concluso- sembra più difficile trovare una via d'uscita pacifica e ......l'quanto la Russia, che e' la protagonista dell'aggressione e le responsabilità non sono uguali, rifiutano la proposta di mediazione, e questa e' una pessima notizia'. Così Nicola...Tanto l'quanto la Russia rifiutano la proposta di mediazione, e questa è una pessima notizia'. Lo ha dichiarato il segretario di Sì, Nicola, a margine del convegno 'Guerra o Pace', ...

Ucraina, Fratoianni: "Stop missione vaticana pessima notizia" - Italia Agenzia ANSA

Fratoianni (Avs): «Occorre non rassegnarci nel lavorare per la pace anche se vi sono difficoltà nella missione vaticana del card. Zuppi. Russia e Ucraina rifiutano la mediazione, pessima notizia».Primo confronto a Roma per la galassia che respinge le accuse di filo putinismo ma contesta l’escalation bellica. Presenti intellettuali, costituzionalisti, ...