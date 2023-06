Ucraina | Cnn | Usa valutano invio di munizioni a grappolo | Zuppi | Il Papa non si rassegna e fa di tutto per la pace

Se approvate, le armi potrebbero essere incluse in un nuovo pacchetto di aiuti militari all'già il mese prossimo. 30 giu 01:50: Surovikin membro vip segreto della Wagner Il generale russo ...L'amministrazione Biden sta seriamente valutando la possibilità di approvare l'invio di controverse testate con munizioni a grappolo in: lo riferisce lacitando varie fonti a conoscenza del dossier. 'Queste munizioni avrebbero senza dubbio un impatto significativo sul campo di battaglia', ha spiegato un dirigente ...Soprannominato 'generale Armageddon' dopo le operazioni condotte in Siria, Surovikin ha coordinato per un periodo le operazioni della guerra in. Non è chiaro, afferma la, cosa comporti ...

Mosca: «La Wagner non combatterà più in Ucraina» Il Sole 24 ORE

Secondo il quotidiano finanziario americano questo sistema di difesa missilistica ha una gittata fino a 300 chilometri e può essere in grado di colpire molto dietro le linee del fronte, anche in terri ...Il Cremlino è impegnato in un giro di vite sui simpatizzanti della Wagner dopo il fallito golpe della milizia la scorsa settimana e annuncia che i mercernari non combatteranno più ...