(Di venerdì 30 giugno 2023) Bergamo. È statoa 23di reclusione Hamadi El Makkaoui, detto Luca, per l’omicidio di Anselmo Campa,sua exFederica. Questo il verdetto emesso venerdì 30 giugno dalla Corte d’Assise presieduta dal giudice GiovPetillo. Nella precedente udienza, del 12 giugno, il pm Maria Esposito aveva chiesto una condanna a 24di: El Makkaoui, 26, aveva già confessato il delitto, avvenuto il 19 aprile 2022 nell’appartamento di Campa a Grumello del Monte. Un’aggressione, come ricostruito dagli inquirenti, per futili motivi: secondo l’accusa, infatti, il giovane si era recato a casa dell’imprenditore con l’intenzione di farsi riconsegnare del denaro, somme che il marocchino aveva versato per ...

Le vittime, che sarebbero state, sono la moglie di Maja, Stefania Pivetta, 56 anni, e la figlia Giulia, 16 anni. Il figlio Nicolò, invece, 24enne unico sopravvissuto alla strage, ...... l'imprenditore di Samarate (Varese) che nella notte tra il 4 e il 5 maggio 2022la moglie ... l'uomo aveva infatti colpito a- mentre dormivano - la moglie e la figlia, per poi ...La procura di Busto Arsizio ha chiesto la condanna all'ergastolo per Alessandro Maja , l'architetto di 57 anni che la sera del 4 maggio 2022, in una villetta di Samarate (Varese),la moglie Stefania Pivetta e la figlia 16enne Giulia, e ferito gravamente il figlio Nicolò. L'imputato, accusato di duplice omicidio e un tentato, nella precedente udienza aveva ...

Uccise a martellate il padre della ex fidanzata: condannato a 23 anni di carcere BergamoNews.it

Il ragazzo uccise a martellate Anselmo Campa, in casa, dopo la lite per i soldi di una Renault Clio che l'imprenditore aveva dato al giovane ...QUESTIONI (NON SOLO) DI CUORE: ogni settimana Natalia Aspesi risponde alle lettere dei lettori. Basta eliminare i coltelli per evitare i femminicidi