Tutti mentono | venerdì 30 giugno su Rai 2 | alle 21 20 | ecco la trama dell' ultima puntata

(Di venerdì 30 giugno 2023) "" (Todos Mienten),3021.20, in prima visione assoluta su Rai 2 l'. Con gli episodi cinque e sei, uniti in un'unicafinale, si chiude il ...

" (Todos Mienten), venerdì 30 giugno, alle 21.20, in prima visione assoluta su Rai 2 l'ultima puntata. Con gli episodi cinque e sei, uniti in un'unica puntata finale, si chiude il cerchio ...Si conclude questa sera la prima stagione di, miniserie spagnola in onda su Rai 2 diretta da Pau Freixas. Gli episodi 5 e 6 saranno trasmessi intorno alle ore 21:30 sulla seconda rete nazionale. La storia della professoressa ...Stasera , 30 giugno, su Rai 2 , dalle 21:20 vanno in onda gli ultimi episodi della miniserie spagnola. La storia gira intorno a Macarena, un'insegnante che viene ripudiata quando sui social un suo video, che la ritrae mentre ha una relazione con uno studente, diventa virale. Trama e ...

"Tutti mentono" - RAI Ufficio Stampa Rai Storia

Si conclude stasera la miniserie spagnola in 6 episodi ambientata nella cittadina di Belmonte che ha tenuto gli spettatori col fiato sospeso ...Neppure l’autopsia è servita a stabilire se si sia trattato di un incidente, di un suicidio o di un omicidio. La salma, nel frattempo, è stata dissequestrata e riconsegnata ai familiari ...