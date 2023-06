Tutti mentono avrà una seconda stagione

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Impossibile non aver mai sentito parlare della serie tv spagnola. Protagonista della serata sarà quindi Macarena , un'insegnante che ha avuto non pochi problemi con la sua scuola dopo che sui social è diventato virale un video che la ritraeva in ...Quasifanno uso di droga , solo che alcuni lo ammettono " e chiedono che questo mercato venga ... oltre che regalare enormi capitali alla criminalità organizzata; e altri non solo, ma si ..." (Todos Mienten), venerdì 30 giugno, alle 21.20, in prima visione assoluta su Rai 2 l'ultima puntata. Con gli episodi cinque e sei, uniti in un'unica puntata finale, si chiude il cerchio ...

Il cast di Tutti mentono si compone di non pochi volti già noti delle serie televisive spagnole. A cominciare dalla protagonista, Macarena, interpretata da Irene Arcos, che abbiamo già visto in ...In prima serata su Rai 2 in onda il finale di "Tutti mentono": si chiude il cerchio degli avvenimenti che hanno portato all'omicidio di Ivan.