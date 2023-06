“Tutti in birra” | dal 5 al 9 luglio a Fiumicino un lungo weekend dedicato al buon cibo

(Di venerdì 30 giugno 2023)– Quattro birrerie, tante birre artigianali nostrane da assaporare e scoprire. Ma anche marchi ‘classici’ nazionali e internazionali. Adal 5 al 9torna “in” la nuova edizione della Festa della. Un’occasione per far conoscere alcuni importanti brand della grande tradizione artigianale italiana. Ma anche birre storiche per soddisfare i palati di. Ma anche tantodi qualità per accompagnare al meglio le birre: pesce fritto della flotta peschereccia di, arrosticini, panini, fritti. Giostre per grandi e piccoli e stand per sgranchirsi un po’ le gambe. L’appuntamento è dalle 18 alle 24 nel piazzale Enrico Molinari (ex Piazzale Mediterraneo). L’organizzazione è affidata alla ...

Torna la "Festa della Birra" nel Comune di Fiumicino, che ospiterà la nota manifestazione enogastronomica nel periodo che va dal 5 al 9 luglio 2023. Avvenendo in piena estate, l'evento promette di ave ...