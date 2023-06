Tutti fermi | salta l' affare Brozovic? La voce pesantissima che riscrive il mercato

(Di venerdì 30 giugno 2023) Si complica il passaggio di Marceloall'Al Nassr. Sembrava tutto fatto, ma all'ultimo momento gli arabi hanno abbassato l'offerta per il cartellino, facendo irritare l'Inter e in particolare Beppe Marotta che non hanno alcuna intenzione di abbassare il prezzo. D'altronde c'era un accordo su tutto: aandranno 100 milioni in tre anni e un bonus alla firma, mentre all'Inter dovevano arrivare 23 milioni. L'Al Nassr ha però abbassato l'offerta a 15 milioni, bonus compresi. L'Inter allora ha bloccato tutto: il centrocampista parte soltanto se vengono rispettati gli accordi originali. L'potrebbe quindi essere a rischio, il che sarebbe forse un problema per l'Inter, che contava di operare sulcon i soldi della cessione: tutte le altre trattative sono state messe in stand by, a partire ...

"In attesa di regole certe gli investimenti sugli stabilimenti sono praticamente", dice all'... ovviamente rispettandoi parametri di legge". Paolillo e Ricci rigettano fermamente l'ipotesi ...... Karl Pfeifer - Quest'anno, al contrario, siamoa 77 aspiranti. In pratica un calo superiore ... Tuttavia, pergli avvocati under 40, tale situazione economica sembra essere migliorata nel ...... noi di Danone crediamo che la responsabilità di un'azienda non sialle porte degli uffici, e ... Nasce così "Aula 162" che prende il nome dall'Enciclica di Papa Francesco "Fratelli" nella ...

Tutti fermi alla Galbusera di Cosio Valtellino Collettiva.it

Concessioni balneari e cambiamenti climatici preoccupano gli operatori turistici del litorale marchigiano. (ANSA) ..."Questa è l'ultima fermata, se una fermata ancora è rimasta. Per quanto riguarda Forza Italia noi non siamo più disposti a perdere tempo, il cambio di passo doveva essere per ieri e non mi sembra che ...