Tutte le colpe gravi dell’Ue

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 30 giugno 2023) Il dibattito politico è un po’ come quello tra le tifoserie dove l’appartenenza prevale sulla ragione e sull’oggettività dei fatti. Quello in corso in queste ore sul complicato rapporto tra l’Italia e le istituzioni europee non fa eccezione al dibattito tra i tifosi, per di più tifosi entrati in clima di partitissima. https://www.nicolaporro.it/wp-content/uploads/2023/06/As-Np-1-8.mp4 Mi riferisco alle elezioni europee del prossimo anno che per la prima volta a mia memoria sono aperte a qualsiasi risultato. Ovvio quindi che i detentori del titolo, il centro-sinistra della coalizione Ursula oggi al governo, facciano di tutto per mettere in difficoltà gli sfidanti del centrodestra che hanno trovato proprio in Giorgia Meloni un possibile leader non solo nazionale. Detto che la cosa vale anche all’inverso, un minimo di analisi logica dovrebbe però portare alla conclusione che non è che ...