Turismo | è boom per gli hotel pet-friendly

Leggi su luce.lanazione

(Di venerdì 30 giugno 2023)pet-. E’ questo il binomio vincente per questa e per le prossime estati visto che sono sempre di più le persone che, in tutto il mondo, scelgono di godersi le vacanze assieme al proprio cane, per non rinunciare, nemmeno nei giorni di ferie, al loro amore e al loro affetto, divenuto sempre più centrale per il benessere delle persone soprattutto durante la pandemia. Durante le vacanze estive è impossibile separarsi dal proprio animale a 4 zampe (Ansa)pet-: il trend che in 10 anni aumenterà del 124% A conferma di ciò basti pensare che durante l’estate scorsa oltre 8,5 milioni di italiani hanno scelto di partire in vacanza in estate con il proprio animale da compagnia. Un trend così forte da spingere la crescita a tripla cifra del mercato degli ...